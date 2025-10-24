ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਪਰਫੈਕਟ? ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਗੀਜ਼ਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ?
Published : October 24, 2025 at 9:37 AM IST
ਨਵੰਬਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗੀਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਗੀਜ਼ਰ ਤੱਕ, ਗੀਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੀਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ...
- ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 3-ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗੀਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਗੀਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗੀਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।
- ਦੋ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ - ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਤਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗੀਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਲਈ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹਾ ਸਕਣ।
- 4 ਤੋਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 35 ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੀਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਗਰਮ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਗਰਮ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਸਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀ-ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
