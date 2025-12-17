1 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : December 17, 2025 at 12:14 PM IST
ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤ, ਸੈਰ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਸਰਤ ਹੈ?
ਸੈਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਦਦਗਾਰ
ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਚ ਸਵਪਨਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੈਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਚ ਸਵਪਨਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,700 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 1,000 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50-70 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 140,000 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 150,000 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਅਨੁਸਾਰ,"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੈਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30-45 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150-250 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ, ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ
ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਲਗ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
