ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਲਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ?
ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 24, 2026 at 1:41 PM IST
Fertility Treatment: ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ, ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਰਲਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਈਵੀਐਫ, ਰੇਵਾੜੀ ਵਿਖੇ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਹਨ...
ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ?
ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਟੀਕਿਆਂ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ, ਵਿਅਸਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਗੱਲ
ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ
ਡਾ. ਨੰਦਿਨੀ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਚੱਕਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੀਰਜ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦਿਲਾਸਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ।
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ
ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?
ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ, ਇਕੱਲਤਾ, ਅਕਸਰ ਟਕਰਾਅ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਣਨ ਸਲਾਹ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਣਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।