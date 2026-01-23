ETV Bharat / lifestyle

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HEART ATTACKS IN INDIA
HEART ATTACKS IN INDIA (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 23, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ... ਇਹ ਕਸਰਤ ਸੈਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ।

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

2023 ਦੇ ਨੌਰਥਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6,000 ਤੋਂ 9,000 ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 6,000 ਕਦਮ ਲਗਭਗ 2.5 ਮੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 9,000 ਕਦਮ 4 ਮੀਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹਨ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 20,152 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੇ ਤੁਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਸ ਚਲਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-

  1. ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੋ
  2. ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ ਕਰੋ।
  3. ਟੀਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮੋ-ਫਿਰੋ
  4. ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰੋ
  5. ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ
  6. ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

