ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 24, 2026 at 11:04 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਕੰਮ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਯੁਰਵੇਦ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਚਾਰ
ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਪਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁੜ, ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।-ਅਰੁਣ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਹਰਸ਼ ਸਹਿਗਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ?
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮਧੂਮੇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਫ ਅਤੇ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ- ਦਵਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ, ਯੋਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
