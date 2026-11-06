ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਸੁਝਾਅ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 12:24 PM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
- ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਕਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਸੀਓਪੀਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ N95 ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ।
- ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਬਦਲਣੇ, ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਖੰਡ-ਮੁਕਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੰਡ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਠਿਆਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਹਵਾ ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰੋ।
- ਦਿਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿਓਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।