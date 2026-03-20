ਪੱਖੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ? ਜਾਣੋ
ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੱਖਿਆਂ ਦੇ ਗਰਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : March 20, 2026 at 10:46 AM IST
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ 'ਤੇ)। ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਭਰਿਆ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ?
ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਔਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-
- ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਕਵਰ
- ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਫਾਈ ਘੋਲ
- ਇੱਕ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਸਪੰਜ
- ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼
ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਅਨਪਲੱਗ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
- ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਗਰਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਸਫਾਈ ਘੋਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਿਰਫ਼ ਬਲੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
- ਪੱਖੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਕਵਰ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫੈਲਾਏ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
- ਪੱਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੈਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਗਰਿੱਲ ਅਤੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।
- ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲ ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਧੂੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਗਰਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛਿੜਕੋ।
- ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜਦੋਂ ਪੱਖਾ ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
