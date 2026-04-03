ਕੀ Toilet ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੂਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਚਮਕ
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : April 3, 2026 at 3:33 PM IST
ਲੂਣ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੂਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਲੂਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਕਲੀਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੂਣ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੂਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਠੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਲੂਣ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਫਾਇਦੇ
ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਲੂਣ ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਲੂਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਲੂਣ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 1 ਕੱਪ ਲੂਣ ਪਾਓ।
- ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
- ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਛੱਡ ਦਿਓ।
- ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰੋ।
- ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।
ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਦਬੂ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਫਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
