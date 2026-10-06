ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ
ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Published : October 6, 2026 at 5:09 PM IST
EXPIRED FOOD CAN BE DANGEROUS: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਛਪੀ 'ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ' ਜਾਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼' ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਮਿਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਪਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ...
ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਜੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਧਣ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ।
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ (ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਲੇਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
- ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਅੰਡੇ 3 ਤੋਂ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਰੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੀਟ (ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ) 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਸੁੱਕੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਪਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਧ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਗੰਧ, ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)