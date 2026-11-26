ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਿਆਨ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਭਾਰੀ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 12:31 PM IST
ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ NICU ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 28 ਦਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੈਟੋਲੋਜਿਸਟ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ?
- ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ।
- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।
- ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋ।
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਕ-ਅੱਪ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ?
- ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਛਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁੰਘਾਓ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ।
- ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਚੂਸਣਾ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਪਚਪਾਉਣਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਗਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
- ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋ ਦੱਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਆਈਰਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿਓ।
- ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਸਦੀ ਨੈਪੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖੋ
- ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਪਹਿਨਾਓ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੱਥ-ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਓ
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਸੁਲਾਓ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੁਲਾਓ।
- ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ, ਨਰਮ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸੁਲਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਘਰ 'ਚ ਘੱਟ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਫਿਲਹਾਲ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ RSV ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ, ਨਜ਼ਰ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਕਦੋਂ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ?
- ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਵਾਜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ
- ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ
- ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਾਈਪਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿੱਲਾ ਹੋਣਾ
- ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਖੁਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮੂਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖੁਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨੈਟੋਲੋਜਿਸਟ
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