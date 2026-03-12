ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫਿਲਾਏ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੱਖਾ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਸੁਝਾਅ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਧੂੜ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 11:01 AM IST
ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਧੂੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਖੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੈਲਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ) ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਲਓ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।
ਹੁਣ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂੰਝੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੇਡ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧੂੜ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੇਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਚਮਕਦਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ?
- ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੂੜ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ।
- ਧੂੜ ਟੇਪ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦੀ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
- ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਧੂੜ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-