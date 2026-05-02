ਚਿਹਰੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੱਸੇ ਤੋਂ ਪਾਉ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਅਜਮਾਓ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 2, 2026 at 11:47 AM IST
HOME REMEDY TO GET RID OF WARTS: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਮੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੈੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੱਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
ਵਾਰਟਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਮੱਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਸੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸੇ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਲੀਏ, ਨੈਪਕਿਨ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਸੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਹਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੱਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਇਓਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ NLM ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
ਸੇਬ ਦੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
AAD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰਟਸ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ, ਰੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋ। ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਸੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਸੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਅਤੇ ਬੀ12, ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਸੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਟੀ - ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਹਰਾਓ; ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਸੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਐਲੋਵੇਰਾ ਮੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਮੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਆ। ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਲਸਣ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਲਸਣ, ਮੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਲੀਸਿਨ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੱਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)