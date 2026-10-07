ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ
ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ (Getty Image)
Published : October 7, 2026 at 12:12 PM IST
ਸਾਈਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਲ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਛਿੱਕ ਆਉਣਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕ ਧੋਣਾ - ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਗ਼ਮ, ਐਲਰਜੀਨ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਘੋਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਸਰਿੰਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਮਕੀਨ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਉਬਲੇ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ - ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੋ। ਯੂਕੇਲਿਪਟਸ, ਪੁਦੀਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਸਾਈਨਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਗਰਮ ਕੰਪਰੈੱਸ: ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ - ਸੁੱਕੀ ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੱਕ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ - ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਜ਼ੀ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ - ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਿੱਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ - ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਫ਼ - ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨੇ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਜਾਂ ਥਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਓ।
- ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ - ਹਰਬਲ ਚਾਹ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲਗ਼ਮ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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