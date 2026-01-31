ETV Bharat / lifestyle

ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਕਰੋਚ, ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...

ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 31, 2026 at 1:50 PM IST

4 Min Read
WAYS TO GET RID OF INSECTS: ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਮੱਖੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰ, ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ, ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਚਟੋਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ...

ਕੰਫਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਕਾਕਰੋਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਓ। ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...

  • ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ, ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਨਿਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।
  • ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
  • ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਲਮ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਪੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ।
  • ਹੁਣ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

