ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਚਮਕ

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ?

CLEAN SILVER UTENSILS (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 26, 2026 at 11:07 AM IST

ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕੇ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਢਿਆਂ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਲੂਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਧੱਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਰਮ ਪਾਣੀ: ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਕੱਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ, ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ: ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੀਆਂ।

ਟੁੱਥਪੇਸਟ: ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਧੱਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਦੀ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ।

