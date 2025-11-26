ETV Bharat / lifestyle

ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

DRY EYE SYMPTOMS
ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 26, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝਪਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਝਪਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਣ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲੈਕ੍ਰਿਮਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੁਜਲੀ
  • ਲਾਲੀ
  • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
  • ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
  • ਸੋਜ
  • ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂੰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ 1/4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਸਾਇਣਕ-ਅਧਾਰਤ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਵਿਕ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਸੋਜ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਇਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ।

ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਥੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਬਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-eyes/diagnosis-treatment/drc-20371869

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24479-dry-eye

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

DRY EYE IN WINTER
DRY EYES HOME REMEDIES
WINTER EYES
DRY EYE SYMPTOMS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ

ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਜਾਣੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.