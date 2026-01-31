ਪਾਰਲਰ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ! ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ
ਟਮਾਟਰ ਜਵਾਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...
Published : January 31, 2026 at 2:02 PM IST
TOMATOES FOR GLOWING SKIN: ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ ਅਤੇ ਕੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਫੇਸ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ, ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਜਵਾਨ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮੌਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ...
ਡਾ. ਮੌਤੂੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹਨ:
- ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਹ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ।
- ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸਣਾ। ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੰਜਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣਾ। ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)
- ਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
- ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੀ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
- ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਐਨ?
- ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ
- Non-Veg ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੂਰਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ