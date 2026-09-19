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ਘੱਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਓ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ

ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...

HERBS YOU CAN EASILY GROW AT HOME
ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 19, 2026 at 1:04 PM IST

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HERBS YOU CAN EASILY GROW AT HOME: ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਧਨੀਆ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਸੀ, ਮੁਰਝਾਏ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਧਨੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਉਪਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ (organic) ਉਪਜ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਛੱਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੋਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅੱਠ ਆਮ ਰਸੋਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੀਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਆਰੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਗਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੱਬੇ, ਟਾਇਰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡੱਬਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

HERBS YOU CAN EASILY GROW AT HOME
ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ (GETTY IMAGES)

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...

  • ਤੁਲਸੀ – ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 'ਹੋਲੀ ਬੇਸਿਲ' (Holy Basil) ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਲਸੀ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ (ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਘੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ (stem cuttings) ਰਾਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਪੁਦੀਨਾ – ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਕਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਦੀਨੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਲਵੋ; ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੋ।
  • ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ – ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਲਮਾਂ (cuttings) ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਗੇ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛਾਂਗ-ਛੁਂਗਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਰ-ਫਰਾਈ (stir-fries), ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਣੇ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਕੜੀ ਪੱਤਾ – ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਕਰੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ (ਕਟਿੰਗਜ਼) ਤੋਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਮੇਥੀ – ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰੀਨਜ਼' (ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ) ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਗਮਲਾ ਚੁਣੋ। ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
  • ਲਸਣ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ – ਲਸਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ 5-6 ਕਲੀਆਂ ਲਗਾਓ। ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਲਸਣ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ; ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  • ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ – ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਮਲੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪ (ਚਟਨੀ) ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਲਸਣ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ – ਲਸਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ 5-6 ਕਲੀਆਂ ਲਗਾਓ। ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਲਸਣ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ; ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

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TAGGED:

8 KITCHEN HERBS EASILY GROW AT HOME
EASIEST HERB TO GROW IN THE KITCHEN
ਹਰਾ ਧਨੀਆ
ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ
HERBS YOU CAN EASILY GROW AT HOME

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