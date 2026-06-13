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ਵਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਵਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
ਵਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ (Pic Credit: Getty)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 13, 2026 at 4:18 PM IST

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ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਰਮ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਵਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਪੰਜ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਡੇ

ਅੰਡੇ
ਅੰਡੇ (Pic Credit: Getty)

ਅੰਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕੇਰਾਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਬਾਇਓਟਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਸੇਲੇਨਿਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਾਲਕ

ਪਾਲਕ
ਪਾਲਕ (Pic Credit: Getty)

ਪਾਲਕ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ

ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ
ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ (Pic Credit: Getty)

ਸੈਲਮਨ, ਸਾਰਡੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਰੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਮੇਗਾ-3 ਐਸਿਡ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਗਰਿੱਲ ਕਰਕੇ ਤਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ

ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ
ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ (Pic Credit: Getty)

ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਚੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਕ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ
ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ (Pic Credit: Getty)

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ 'ਸੀਬਮ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

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