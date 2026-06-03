Google ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਛਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

Google ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਮੱਛਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਗੂਗਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਵੇਰੀਲੀ) ਰਾਹੀਂ 'ਡੀਬੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 3, 2026 at 1:37 PM IST
ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ, ਜ਼ੀਕਾ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO)ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੇਰੀਲੀ ਨੇ 'ਡੀਬੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਰ ਮੱਛਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (EPA) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਬੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਗੂਗਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਆਮ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰ ਮੱਛਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਰ ਮੱਛਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਨਰ ਮੱਛਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰ ਮੱਛਰ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲੀ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਮੱਛਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੱਛਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਰ ਮੱਛਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਦਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਫ਼ਲ
ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੱਖੀਆਂ (ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਵੇਰੀਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਡੀਬੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨਰ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (EPA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
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