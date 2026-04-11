ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ, ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ
ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੋਜਨ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : April 11, 2026 at 2:02 PM IST
GOND KATIRA SUMMER DRINKS: ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ। ਟ੍ਰੈਗਾਕੈਂਥ ਗਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਗਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ।
ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਗੋਂਦ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਗੋਂਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੋਂਦ ਇੱਕ ਖਾਣ ਯੋਗ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਠੋਸ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਰਗੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ 'ਤੇ ਜੈਲੀ ਵਰਗੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਆਦ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ: ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਘ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੂੰਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਠੰਢੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਆਓ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...
ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਸ਼ਰਬਤ
ਇੱਕ ਚਮਚ ਗੋਂਦ (ਟ੍ਰਾਗਾਕੈਂਥ ਗਮ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਗੋਂਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜੈਲੀ ਵਰਗੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦੋ ਗਲਾਸ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਗੁੜ (ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਾਓ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੋਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ (ਜਾਂ 1 ਚਮਚ) ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੈਲੀ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਘੋਲ ਦਿਓ; ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ (ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਓ)। ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਗੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਠੰਢੇ, ਮਿੱਠੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਪਰੋਸੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ
ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਓ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਲਾ, ਚਿਕੂ/ਸੈਪੋਡੀਲਾ, ਜਾਂ ਪਪੀਤਾ) ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਗੋਂਦ ਕਤੀਰਾ ਪਾਓ; ਫਿਰ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿਊਬ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮਿਲਕਸ਼ੇਕ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।