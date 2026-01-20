ETV Bharat / lifestyle

ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ? ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

TEEN GIRLS PLAYING SPORTS BENEFITS
TEEN GIRLS PLAYING SPORTS BENEFITS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 20, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

TEEN GIRLS PLAYING SPORTS BENEFITS: ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। WHO ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਇਓਮਾਰਕਰ ਹੈ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 191 ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64% ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਸਨ ਅਤੇ 36% ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਕੋਲੇਜਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

  1. ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ: ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 51% ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 73% ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
  2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਘਣਤਾ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਚ ਘਣਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
  3. ਘਟਿਆ ਜੈਵਿਕ ਤਣਾਅ: ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਣਾਅ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਸੋਜਸ਼: ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ, CRP ਅਤੇ IL-6 ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ?

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BREAST CANCER AWARENESS
DO SPORTS REDUCE BREAST CANCER RISK
TEEN GIRLS PLAYING SPORTS BENEFITS
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
CAN EXERCISE REDUCE BREAST CANCER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.