ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੈਂਗਓਵਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤਰੀਕਿਆਂ
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਗਓਵਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜੋ ਇਹ ਖਬਰ...
Published : May 9, 2026 at 2:39 PM IST
EASILY GET RID OF A HANGOVER: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੈ। ਹੈਂਗਓਵਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੈਂਗਓਵਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਗਓਵਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਗਓਵਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਂਗਓਵਰ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਨ ਅਲਕੋਹਲ ਐਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ (NIAAA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੈਂਗਓਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪਿਆਸ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਚਿੰਤਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਂਗਓਵਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਂਗਓਵਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ - ਸ਼ਰਾਬ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਂਗਓਵਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ - ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਰਾਮ - ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿਓ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ REM ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈਂਗਓਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ, ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਹੈਂਗਓਵਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਂਗਓਵਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ - ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਥਕਾਵਟ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੈਫੀਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਬਲ ਚਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਪੀਓ।
ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ - ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਹੈਂਗਓਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ - ਹੈਂਗਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
