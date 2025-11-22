ETV Bharat / lifestyle

ਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਰੈਸਿਪੀ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਲਵੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਆਦ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Gajar ka halwa recipe
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਹਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ (Gajar Ka Halwa Recipe) ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਰੈਸਿਪੀ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੰਡ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਵੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੜ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮੱਗਰੀ

  1. ਕੱਦੂਕੱਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ - 1 ਕੱਪ
  2. ਛਾਛ - 1 ਕੱਪ
  3. ਕੱਦੂਕੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁੜ - 1/4 ਕੱਪ
  4. ਘਿਓ - 1 ਚਮਚ
  5. ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ - ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ
  6. ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ - 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ

ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

  • ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲਓ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕੱਸ ਕਰੋ।
  • ਹੁਣ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ, ਘਿਓ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ।
  • ਕੱਦੂਕੱਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੱਚਾਪਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ।
  • ਹੁਣ, ਦੁੱਧ ਪਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ।
  • ਪੀਸਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
  • ਗੁੜ ਘੁਲਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
  • ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।
  • ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।
  • ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ (ਗੁੜ ਵਾਲਾ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ) ਤਿਆਰ ਹੈ।
Gajar ka halwa recipe
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (GETTY IMAGE)

ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ

ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਲਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

  • ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ, ਇਲਾਇਚੀ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਤੇਜਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਨੂੰ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

TAGGED:

ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ
GAJAR HALWA HEALTH BENEFITS
GAJAR KA HALWA RECIPE WITH JAGGERY
GAJAR SWEET DISH RECIPE
GAJAR KA HALWA RECIPE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.