ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ? FSSAI ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ, ਕਰ ਲਓ ਪਾਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 2:28 PM IST
REHEATING AND EATING LEFTOVER FOOD: ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ FSSAI ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤਾਜ਼ੇ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ।-FSSAI
ਇੱਕੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।-FSSAI
ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਾਓ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰ ਠੰਢਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਟੋਵ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਤੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਠੰਢੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜਨਿੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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