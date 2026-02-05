ETV Bharat / lifestyle

Kiss Day ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Hug Day ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ 8 ਦਿਨ?

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ...

VALENTINE WEEK 2026
VALENTINE WEEK 2026 (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 5, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦੇ ਹਨ।

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ, 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ, 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਡੀ ਡੇ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ, 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਗ ਡੇ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੇ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਕੀ-ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ?

  1. ਰੋਜ਼ ਡੇ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿਓ।
  2. ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ: ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਅਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  3. ਚਾਕਲੇਟ ਡੇ: ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਾਕਲੇਟ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ।
  4. ਟੇਡੀ ਡੇ: ਤੁਸੀਂ ਟੇਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਜਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੇਡੀ ਦੇਖ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ।
  5. ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਡੇ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਓਹੀ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਕਿ ਵਾਅਦਾ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਹੱਗ ਡੇ: ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  7. ਕਿਸ ਡੇ: ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  8. ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ: ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ, ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਗਿਫ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

