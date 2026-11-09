ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਗੈਸਟ੍ਰੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : November 9, 2026 at 10:04 AM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਰਸਮਲਾਈ, ਪੇੜਾ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੁਆਈਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਭੂਸ਼ਣ ਭੋਲੇ, GI ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਜੂ ਕਤਲੀ, ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਸੋਨ ਪਾਪੜੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੀਬ ਗੰਧ, ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ, ਚਿਪਚਿਪਾਪਣ, ਉੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਲਟੀ ਹੋ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਏ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਚਓਡੀ - ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ
ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਸਾਫ ਅਤੇ ਹਵਾ-ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
- ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਗਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਰੀਅਲ, ਖੋਹਾ, ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
- ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲਓ।
- ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਖਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਓਨੀ ਮਠਿਆਈ ਕੱਢੋ।
- ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੋ।
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿਓਹਾਰ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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