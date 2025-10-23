ਗੰਦੇ ਸੋਫੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਫ਼, ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ...
Published : October 23, 2025 at 3:51 PM IST
CLEAN SOFA COVERS WITHOUT WASHING : ਸੋਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੂੜ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੋਫ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਫ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਸੋਫ਼ੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ...
ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਫ਼ਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਫੈਬਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਫ਼ੇ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ...
ਧੱਬੇ ਹਟਾਓ, ਰਗੜੋ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿਟਾਓ। ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਗ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਫਾ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ, ਅਣਦੇਖੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਧੱਬਿਆਂ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕੌਫੀ, ਜੂਸ)
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੇ ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋਓ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਚੋੜੋ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਾਗ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿਓ।
ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ, ਗਰੀਸ, ਮੇਕਅਪ)
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਟਾਰਚ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ, ਇਸਨੂੰ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਓ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਧੱਬੇ 'ਤੇ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਗ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਧੱਬੇ
ਸੋਫੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਧੱਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਛਿੜਕੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੀ ਤੋਂ। ਛਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ, ਨਰਮ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਡੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ
ਐਨਜ਼ਾਈਮ-ਅਧਾਰਤ ਕਲੀਨਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕਵਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕਵਰ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਕ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਫੇ ਦੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਮ-ਬਰਿਸ਼ਟ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)