ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 6 ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 18, 2025 at 12:17 PM IST
WAYS TO DETOXIFY LUNGS: ਫੇਫੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ, ਧੂੜ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਤੁਲਸੀ ਕੇ ਲਾਭ: ਤੁਲਸੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਟੋਕੈਮੀਕਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਸਾਕਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਵਸਾਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਗਿਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਾਕਾ ਵਿੱਚ ਐਲਕਾਲਾਇਡਜ਼, ਬ੍ਰੌਨਕੋਡਾਈਲੇਟਰ ਅਤੇ ਕਫਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ, ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਾਕਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਰਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਅਦਰਕ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਗੁਣ ਇਸਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅਰਕ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲੇਠੀ: ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲੇਠੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲੇਠੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਫਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਥਨੋਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲੇਠੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲੇਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਲਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਹਲਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਦਾ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਮਾ, ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਪਲੀ (ਲੰਬੀ ਮਿਰਚ): ਪਿਪਲੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਰਚ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਕਫਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਐਥਨੋਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਦਮੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਪਲੀ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ 55.23 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਮਾ, ਸੀਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਲਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਉਮਰ, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਨਿਸਾਈਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
