ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ?, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ?, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖਾ
ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।
Published : March 23, 2026 at 9:47 AM IST
Flying insects: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਭਾਂਡੇ ਧੌਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਕ, ਨਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਜ਼" ਜਾਂ "ਸੀਵਰ ਫਲਾਈਜ਼" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀੜੇ
ਇਹ ਛੋਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ,ਜੈਵਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਨਮੀ 'ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡਰੇਨ ਫਲਾਈਜ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮੌਥ ਫਲਾਈਜ਼" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੈਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਥਰੂਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਮੀ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀੜੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ...
ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੀੜੇ?
ਨਮੀ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਮਲਬਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਮੈਲ), ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਡਰੇਨ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਜੈਵਿਕ ਫਿਲਮ (ਬਾਇਓਫਿਲਮ) ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਰੇਨ, ਸਿੰਕ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪੀ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ - ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਦੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ
- ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਸਿੱਧਾ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
- ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਿੱਟਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾਓ।
- ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਝੱਗ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ।
- ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਿਓ।
ਫੋਮਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਕਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ - ਕਈ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਗਰੀਸ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਮੈਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ (ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਫਾਈ
ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀੜੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪਚਿਪੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੀੜੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।