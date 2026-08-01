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ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ (ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

HABITS THAT HARM YOUR LUNGS
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 1, 2026 at 7:05 PM IST

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HABITS THAT HARM YOUR LUNGS: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ?

ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਓ.ਸੀ. ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰੇਸ਼ਮਾ ਪੁਰਾਣਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...

ਇੱਥੇ 7 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-

  1. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ (PM2.5) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ (IARC) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  2. ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਸਾੜਨਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਮਾੜੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ: ਉੱਚ-ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਲਣ ਅਤੇ ਗਰਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਰਸੋਈ ਹਵਾਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੂਪ, ਧੂਪ, ਜਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਜਲਾਉਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੂਪ, ਜਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਜਲਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ, ਕੋਲਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  6. ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  7. ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ, ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ।

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ
HABITS THAT HARM TO LUNGS
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REASONS FOR RISK OF CANCER

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