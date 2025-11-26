ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 26, 2025 at 2:36 PM IST
ANEMIA SYMPTOMS: ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਮਰ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੀਮੀਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸੁਸਤੀ
- ਥਕਾਵਟ
- ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ
- ਚਿੱਟੀ ਜੀਭ
- ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ
- ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ
- ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਜਲਣ
- ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ
- ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲ੍ਹ
- ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
- ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ
- ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
- ਗੁੱਸਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ
- ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਤੇਜ਼ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ।
- ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਧੜਕਣ
- ਥਕਾਵਟ
- ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
- ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ
- ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੇਲੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼
- ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
- ਉਦਾਸੀ
- ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ
- ਥਕਾਵਟ
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣਾ: ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਥਰੋਪੋਏਟਿਨ, ਜੋ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਫੋਲੇਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। WHO ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 6-59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 40% ਬੱਚੇ, 37% ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 30% ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਔਸਤਨ 120 ਦਿਨ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਮਲੇਰੀਆ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਅਲਸਰ, ਕੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਪਸ, ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਨਵਰਮ: ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਵਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ: ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
- ਦਾਲਾਂ
- ਗੁੜ
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਵਾਲਾ ਮਾਸ
- ਦੁੱਧ
- ਦਹੀਂ
- ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ
- ਸੰਤਰੇ
- ਅਮਰੂਦ
- ਤਰਬੂਜ
- ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ
- ਨਿੰਬੂ
- ਆਂਵਲਾ
- ਟਮਾਟਰ
hopkinsmedicine.org ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਮਾ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਵਰਗੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਗੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।
