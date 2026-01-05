ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SIGN OF VITAMIN B12 DEFICIENCY
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਸਰੋਤ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 5, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀ12 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਉਤਪਾਦਨ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 47% ਆਬਾਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਸਰੋਤ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀ, ਮਾਸ, ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

  1. ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
  3. ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦਾ ਹੈ
  4. ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
  5. ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ: ਇਹ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਹੱਡੀਆਂ, ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  • ਥਕਾਵਟ
  • ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ
  • ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
  • ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ
  • ਜੀਭ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ
  • ਭਾਰ ਘਟਣਾ
  • ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

VITAMIN B12 DEFICIENCY
LETHARGIC CAUSES
SOURCES OF VITAMIN B12
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
SIGN OF VITAMIN B12 DEFICIENCY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.