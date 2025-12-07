ETV Bharat / lifestyle

ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ

ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

BENEFITS OF HOMEMADE FOOD
ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 7, 2025 at 2:39 PM IST

BENEFITS OF HOMEMADE FOOD: ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ?

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਲੂਣ, ਮਸਾਲੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ: ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮਿਲੇਗੀ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ, ਵਧੇਰੇ ਮੱਖਣ, ਵਧੇਰੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ: ਬਾਹਰਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੰਟਰੋਲ: ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਤਣਾਅ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਹੈ।

ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਸਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਤੇਲ ਘਟਾਓ।

