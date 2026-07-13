ਕੀ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਦਦਗਾਰ, ਲਾਭ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਕੀ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਦਦਗਾਰ, ਲਾਭ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 13, 2026 at 10:50 AM IST
ਚਾਕਲੇਟ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਥੀਓਬਰੋਮਾ ਕੋਕੋ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 400 ਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਕਲੇਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ- ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਾਨੋਲ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲੇਵਾਨੋਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਰੇਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਕੋ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇਵਾਨੋਇਡ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ - ਕੋਕੋ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ- ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਨਾਮਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗੇਨਰ ਬੇਸਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ- BMJ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 114,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 37% ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 29% ਘੱਟ ਸੀ।
ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ- ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਸਾਈਕੋਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇਵਾਨੋਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਾਨੋਲ ਅਤੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਨਾਮਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ- 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੇਵਾਨੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿਪਚਿਪਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ - ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਵੀ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
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