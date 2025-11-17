ETV Bharat / lifestyle

ਜਾਣੋ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

PAPAYA FOR CONSTIPATION
ਪਪੀਤਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 17, 2025 at 11:10 AM IST

ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਕਾਰਨ ਟੱਟੀ ਸਖ਼ਤ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਫਿਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਪੀਤਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਸੁਪਰਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਪੀਤਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਬੜਾ

ਪਪੀਤਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ

  1. ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਪੀਤਾ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਟੋਰਾ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਓ।
  2. ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਚੀਆ ਬੀਜ ਪਾਓ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  4. ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਪੀਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਪਪੀਤਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪਪੈਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਪੀਤਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਆ ਬੀਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਬੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਆ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੀਆ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।-ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਬੜਾ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਦਾਲਚੀਨੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਸੁਆਦ ਇਸਨੂੰ ਪਪੀਤੇ ਅਤੇ ਚੀਆ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਪੀਤਾ, ਚੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8-10 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

