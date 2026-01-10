ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾ ਸਕੋਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਧਨੀਆ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ
ਤਾਜ਼ੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ...
Published : January 10, 2026 at 3:00 PM IST
HOW TO GROW FRESH CORIANDER AT HOME: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਧਨੀਆ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਧਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ...
ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਧਨੀਆ ਹਰ ਪਕਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਨੀਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਧਨੀਆ ਉਗਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ ਗਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਧਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾਓ...
ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਈਏ?
- ਸਟੈਪ 1: ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜੋ। ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਪ-ਲਾਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੋਲਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ।
- ਸਟੈਪ 2: ਹੁਣ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਗਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
- ਸਟੈਪ 3: ਹੁਣ, ਇੱਕ ਘੜੇ, ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਗ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਛਿੜਕੋ। ਫਿਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਨਾ। ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਸਟੈਪ 4: ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉੱਗਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਰਹੇ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ।
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਹਰ 1 ਕੱਪ ਮਿੱਟੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ, ਨਾਰੀਅਲ ਪੀਟ, ਨਿੰਮ ਕੇਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਖਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਬਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖਾਦ: ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨੋਟ: ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਰਸਰੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਨੀਆ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ, ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਕਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਧਨੀਏ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)