ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਚਮਕਾਓ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ!

ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 12:53 PM IST

ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ-

ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ: ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮੈਲ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੂਣ ਹਲਕੇ ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਬਰ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਗੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਗੜੋ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਇੱਟ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰੀਠਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ: ਰੀਠਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਪੋਨਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਠਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਪੋਨਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਝੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਘੋਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰੀਠਾ ਅਤੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ-ਵੇਸਟ ਘੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਇਮਲੀ, ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ: ਇਮਲੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਿਡ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਗੁੱਦੇ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਲੂਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਹਲਕੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਕਾਓ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ।

ਸਬੀਨਾ ਪਾਊਡਰ: ਸਬੀਨਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਆਹ-ਅਧਾਰਤ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਜੋ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੂਖਮ-ਘਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਧਾਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬੀਨਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ, ਉੱਕਰੀ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਟਿਕਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

