ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ

ਟਾਇਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੁ
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 6, 2025 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Easy hack to clean toilet: ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਇਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਅਲਸੀ ਹਾਕਸ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ...

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੁ

ਇਹ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖੋ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨਿੰਬੂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਡੀਓਡੋਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਡੀਓਡੋਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਅਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਸ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰਲ ਕਲੀਨਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿੰਬੂ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢੋ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣ ਲਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੁ

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਿੰਬੂ ਤਰਲ ਕਲੀਨਰ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਾਓ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕੋ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਕਰੋ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਇਸਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਟਕਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂ-ਮੁਕਤ ਰੱਖੇਗਾ।

