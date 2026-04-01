ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਸ ਦੇਸੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰਾਗੀ ਜਾਵਾ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : April 1, 2026 at 10:56 AM IST
ਰਾਗੀ ਜਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਰੇ (ਰਾਗੀ) ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡ੍ਰਿੰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਹੈ।
ਰਾਗੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਗੀ ਜਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
- ਪਾਣੀ
- ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ
- ਲੱਸੀ
- ਲੂਣ (ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ)
- ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ
ਰਾਗੀ ਜਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ 1/2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ। ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ।
- ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਰਾਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਨ ਦੇ ਤਲ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਨਾ ਜਾਵੇ।
- ਗੈਸ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਪਕਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- ਫਿਰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਨਮਕੀਨ ਰਾਗੀ ਜਾਵਾ ਲਈ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹੀਂ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆਜ਼ (ਵਿਕਲਪਿਕ), ਤਾਜ਼ੇ ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ, ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਲੂਣ ਪਾਓ।
- ਮਿੱਠੀ ਰਾਗੀ ਜਾਵਾ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
- ਰਾਗੀ ਜਵਾ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਗੀ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
- ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਹ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਦਹੀਂ (ਨਮਕੀਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਉੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਰਾਗੀ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
