ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ 2 ਚਮਚ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ 2 ਚਮਚ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ, ਜਾਣੋ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 22, 2026 at 2:56 PM IST
ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਸ਼ਹਿਦ, ਲੌਂਗ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾ. ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ
ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਦਾਲਚੀਨੀ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਲਕੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਹਿਦ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਿਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਦਾਲਚੀਨੀ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਖਾਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ, ਕਬਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਲਚੀਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਕੈਸੀਆ ਦਾਲਚੀਨੀ (ਆਮ ਕਿਸਮ) ਵਿੱਚ ਕੂਮਰਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਘਣੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?
- 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ, ½ ਚਮਚਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।
- ਇਸਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਓ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
