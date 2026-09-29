ਕੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਸੱਚਾਈ
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 10:48 AM IST
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਬੀ-ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੈਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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