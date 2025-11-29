ਕੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੋ...
Published : November 29, 2025 at 4:01 PM IST
PULLING ONE WHITE HAIR CAUSE MORE: ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤਣਾਅ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਫੈਦ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ! ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦਸ ਹੋਰ ਵਾਲ ਉੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...
ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਲ follicle ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਲ follicles ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਲ follicles ਸਫੈਦ ਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲੇਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲਾਨਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਾਨੋਸਾਈਟਸ ਨਾਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਯੂਮੇਲਾਨੋਸਾਈਟਸ, ਜੋ ਭੂਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੀਓਮੇਲਾਨੋਸਾਈਟਸ, ਜੋ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾਨੋਸਾਈਟਸ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਲਾਨਿਨ ਰੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਜੋ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਲੇਟੀ ਵਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਲ ਸਲੇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਲੇਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਕਾਰਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ, ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਮੇਲਾਨੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੈਂਟੋਥੇਨੇਟ ਗੋਲੀਆਂ, ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਅਤੇ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)