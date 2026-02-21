ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੌਲੀ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ (ਸਪੀਡ) ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ?
Published : February 21, 2026 at 9:11 AM IST
ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਬਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਉਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਖਾ ਵੋਲਟੇਜ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਡੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ:
ਕੰਡੈਂਸਰ ਬਦਲੋ: ਕੰਡੈਂਸਰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੰਡੈਂਸਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਮੁੱਖ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ, ਪੱਖਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੈ।
- ਸਫਾਈ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਬੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਇਸ ਨਾਲ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਬੇਅਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੋਟਰ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
