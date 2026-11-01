ਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ
ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
Published : November 1, 2026 at 5:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਫਰ (ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਡੈਂਡਰਫ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜੂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ
- ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼, ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ।
- ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਚੁਣੋ; ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ।
- ਅੱਗੇ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੇਸਟ (ਮਿੱਝ) ਵਿੱਚ ਪੀਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਰਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛਾਣਨੀ ਜਾਂ ਮਸਲਿਨ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਧਾਉਣ (ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ) ਲਈ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਤੇਲ ਪਾਓ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
- ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।
- ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਚ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।
- ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ (3-5 ਮਿੰਟ ਲਈ)।
- ਇਸ ਨੂੰ 20-30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੋ।
- ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਧੋਵੋ।
- ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਓ; ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- 6-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਲ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ) ਵਧਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸੁਝਾਅ
- ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
- ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਸੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇਜ਼-ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਸੁੰਦਰਤਾ ਰਾਜ਼' ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਿਆ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਡਰੱਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਡ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2018 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)