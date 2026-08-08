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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ...

HOW DO YOU REDUCE KNEE PAIN
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2026 at 5:43 PM IST

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How do you reduce knee pain: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਠਣਾ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹਨ...

ਵਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਧਦਾ ਹੈ।

HOW DO YOU REDUCE KNEE PAIN
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। (GETTY IMAGES)

ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ-ਫਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਗਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ (AGEs) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ, ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਸਤਨ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਓਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ

ਮਾਹਿਰ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਰਾਕੀ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। rush.edu ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ (low-impact) ਐਰੋਬਿਕ ਕਸਰਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਰੋਬਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਮਾਹਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਮੱਛੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਰਗੇ ਸੋਜਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (anti-inflammatory) ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ
HOW DO YOU REDUCE KNEE PAIN

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