ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 6 ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ
ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ ਨੇ ਛੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : June 23, 2026 at 12:15 PM IST
ACID REFLUX HOME REMEDY: ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਈਸੋਫੇਜੀਅਲ ਰਿਫਲਕਸ ਬਿਮਾਰੀ (GERD) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਐਸਿਡ ਵਾਪਸ ਅਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਖੱਟਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਮਜ਼, ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਛੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ।
ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਸ਼ੂਗਰ-ਮੁਕਤ ਗਮ ਚਬਾਉਣਾ: ਡਾ. ਸੇਠੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ-ਮੁਕਤ ਗਮ ਚਬਾਉਣਾ। ਚਿਊਇੰਗਮ ਲਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਗਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੁਦੀਨਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੰਡ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਲਈ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾ. ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਫਲਕਸ ਅਕਸਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਉੱਚਾ ਕਰੋ: ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਫਲਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਡਾ. ਸੇਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਰਿਫਲਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੇਠੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਂਵੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਫਲਕਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੌਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।
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