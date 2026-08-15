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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ? ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟਿਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Do you also want long and thick hair? Then try applying fenugreek seeds to your scalp in this way.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2026 at 8:00 PM IST

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PREPARE A FENUGREEK SCALP MASK: ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਿਕੋਟਿਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਲੇਸੀਥਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ; ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਸੀਥਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

  • ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ।
  • ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਓ; ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
  • ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ।
  • ਫਿਰ, 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਮੇਥੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

  • ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ।
  • ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ।
  • ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ।

ਇਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਥੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

  • ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ।
  • ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਓ।
  • ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰੋ।

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਥੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?

  • ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿੱਜੋ।
  • ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
  • ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੁਰਲੀ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਸਰੋਤ-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11016425/

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਆਮ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

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FENUGREEK SEEDS FOR HAIR
ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ
PREPARE A FENUGREEK SCALP MASK

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