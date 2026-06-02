ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ

CARE AND CLEANING OF DENTURES
Published : June 2, 2026 at 11:09 AM IST

CARE AND CLEANING OF DENTURES: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 65 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ...

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ

ਸਭ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਪੇਚ ਵਰਗਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਰੂਟ (ਇਮਪਲਾਂਟ) ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੰਦ (ਕ੍ਰਾਉਨ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦਾਂ (ਜਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

Dentures ਹਟਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੰਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦੰਦ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

  • ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  • ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
  • ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ
  • ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ...

  • ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
  • ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ
  • ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ
  • ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ
  • ਚੂਸਣ ​​ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
  • ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
  • ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?

ਸੀਨੀਅਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਗੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ-ਮੁਕਤ ਗੱਮ ਚਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੂਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਡੈਂਚਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

