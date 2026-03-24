ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ...

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 24, 2026 at 3:37 PM IST

EXCESSIVE SWEATING CAUSES: ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ (ਭਾਵੇਂ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ) ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ (ਥਰਮੋਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਮੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਓ ਕਿਉਂ...

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਕਲਿਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪਰਹਾਈਡ੍ਰੋਸਿਸ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਹਾਈਡ੍ਰੋਸਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਐਂਟੀਪਰਸਪਿਰੈਂਟ ਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਡੀਟੌਕਸ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੀਸਾ, ਪਾਰਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਪਸੀਨਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਮਿਓਸਟੈਟਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਬੰਦ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

